لماذا اتسعت مساحة الزراعات الطبية والعطرية؟.. مزارعون يجيبون

كتب- أحمد مسعد:

اتسعت مساحات زراعة النباتات الطبية والعطرية من 80 ألف فدان فى عام 2010 إلى 126 ألف فدان فى 2015، لترتفع لـ 169 ألف فدان في 2023 بحسب أخر تقرير الحصر.

وقال أحمد سعيد، مزارع لنبات الياسمين بمحافظة المنيا، إن المحافظة واحدة من أكبر المحافظات التى تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى توقف زراعة المحاصيل الاستراتيجية والحصول على خدمات الأسمدة المدعمة والإرشاد من قبل وزارة الزراعة لكثرة مشكلاتهم والاتجاه إلى زراعة الياسمين.

وأضاف "سعيد"، لمصراوي، أنه تعاقد مع أحدى الشركات الخاصة التي تقوم بإضافة الأعمال الفنية وتصدير منتجاته إلى الدول الأوربية بالقيمة الدولارية؛ مما يعود علينا كمزارعين بالنفع.

وأوضح معتصم عماد، صاحب أحد المزارع في بني سويف، أن عجائن الياسمين من الزراعات المربحة وأبرمت أبرم أول تعاقد 2023 مؤكدًا أنه خصص ما يقرب من 3 فدادين لزراعة النباتات العطرية فى أرضه أملاص لتحقيق مكاسب أعلى تسهل من سداد ديونه فى موسم الطماطم العام الماضي.

وفي ذات السياق أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن النباتات الطبية والعطرية مكاسبها افضل من القمح والأرز وحتى الخضروات، موضحًا أن زراعات الزيوت والنباتات الطبية لا تعانى من الإصابات الكثيرة أو تلزم المزارع بتعاقدات مع الدولة.

وأضاف "حسين"، لـ مصراوي، أن العائد الاقتصادي يمثل 4 أضعاف فى علي سبيل المثال طن الكزبرة يصل سعره لـ 70ألف جنيه، بينما القمح لا يصل لـ 30 ألف جنيهًا.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى ان مساحة النباتات العطرية فى هذا العام ارتفعت بنسبة 25% عن العام السابق، مضيفًا: أن حوالي 85٪ من الأعشاب الجافة تصدر سنويًا.

وعلى الجانب الأخر أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تولي أهمية كبرى بملف النباتات العطرية والطبية من حيث الإنتاجية والجودة نظرًا لقيمتها الإقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات ليست على حساب المحاصيل الاستراتيجية كما يعتقد البعض.

وأوضح "القرش"، أن زراعة النباتات الطبية والعطرية منظومة متكاملة، تبدأ بتطوير الأرض وأساليب الزراعة وتوفير المستلزمات اللازمة ومعدلات ما بعد الحصاد، إضافة إلى البحث العلمي الذي يساعد على زيادة الإنتاجية، وهناك رؤية شمولية للنهوض بهذه لتكون مكملة لمنظومة الزراعية فى خطة الوزارة تتمثل فى التوسع فى مساحات المحاصيل الاستراتيجية وايضاً فى النباتات الطبية والعطرية بشكل تكاملي خصوصاً فى الأراضي الصحراوية.