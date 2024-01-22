أمطار متفاوتة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيان الإثنين، إنه يسود حالة الطقس غدًا الإثنين طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت، وجود أمطار متوسطة، تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبري وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأكملت، أنه يتواجد اضطراب بحركة الملاحة على البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، فيما تكون الأمواج معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

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