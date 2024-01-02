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وزير الإسكان يوجه بالتوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية

01:52 م الثلاثاء 02 يناير 2024

عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة>

وأكد الجزار، ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المال العام واستيداء حقوق الدولة، كما وجه بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حول موقف خدمات المياه والصرف، كما استعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والحلول والمقترحات للتغلب عليها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك المشكلات، موجهاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة ومتابعة الاستخدامات غير الصحيحة لمياه الشرب من بعض المواطنين.

عاصم الجزار وزير الإسكان عدادات المياه العدادات الذكية

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