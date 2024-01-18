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طلب إحاطة لوقف إلزام أصحاب مراكب الصيد الصغيرة بتركيب "جهاز ملاحي"

04:29 م الخميس 18 يناير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة النقل بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية التي يقل طولها عن 12 مترًا، من إلزامهم بتركيب "جهاز ملاحي"، وهو ما لم ينص عليه القانون، بحسب النائب.

وقال "عصام:" في طلبه، إن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية حيث يتجاوز 100 ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس حوالي 40 ألفًا، فضلًا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.

وأشار محمود عصام، إلى أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة 3 أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من 12 مترًا بتركيب الجهاز الملاحي.

ولفت النائب محمود عصام، إلى أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة وأجهزة إرسال واستقبال وهي غير موجودة في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.

وطالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذًا لما نص عليه القانون، وأسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

مجلس النواب مراكب الصيد الصغيرة تركيب جهاز ملاحي

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