متحدث الوزراء: عام 2024 مليء بالتحديات.. وجزء كبير من أزمتنا انعكاس للأزمة العالمية

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليء بالتحديات أمام جميع الاقتصادات النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الازمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.

وتابع الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصاديات العالم

ولفت إلى أن الجزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية انعكاس للأزمة العالمية خاصة التضخم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % في عام 2025.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وستصل مؤشرات الاقتصاد المصري لما كما كانت عليه قبل الأزمة العالمية.