رئيس "الناشرين العرب": خصومات 50% على إصداراتنا بمعرض القاهرة للكتاب

كتب- محمد شاكر:

عقدت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 25 يناير الجاري.

وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب: إنني أعبر عن امتناني للجنة العليا للمعرض بما قدمته للناشرين العرب أعضاء الاتحاد، بتخفيض رسوم الإيجار بخلاف غيرهم من الناشرين، بالإضافة إلى تخصيص جناح مجانًا لاتحاد الناشرين العرب في صالة العرض، لخدمة الناشرين وزوار المعرض، وكذلك إقامة ندوة مهنية عن مستقبل معارض الكتب العربية».

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، الشريك الأساسي للهيئة المصرية العامة للكتاب، وكل القائمين عليه، لما قدموه من أشكال التعاون والتيسير والتنظيم لخروج المعرض بما يليق به من عالمية.

وقال: «إيمانًا وتقديرًا من اتحاد الناشرين العرب بالتعاون الدائم والمثمر مع معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر السنوات السابقة، وما يقدمه في الدورة الحالية الـ55، للناشرين العرب من دعم وتسهيلات، أن يعلن الاتحاد عن مبادرة من أعضائه العرب تحت شعار "الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55"، وذلك بمنح خصومات تصل إلى 50% للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية، وسوف تعلن هذه المبادرة من خلال وسائل الإعلام والإعلان بأشكالها كافة».

وأكد: «عندما نتطلع في هذا العام لإقامة الدورة (55)، نجد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تطوَّر تطورًا كبيرًا؛ فقد أصبح ثاني معرض للكتاب في العالم، عندما تم تصنيفه عام 2006م، بعد معرض فرانكفورت الأول، فهو عربيًّا الأكبر مساحة والأقدم تاريخًا والأطول زمنًا والأكثر زوّارًا، فقد بلغ عدد زواره في العام الماضي ما يقرب من 3.700.000، وفي هذه الدورة لدينا 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية من مختلف القارات؛ حيث زادت مشاركات الدول الأجنبية التي لم تكن تشارك من قبل في معرض القاهرة في السنوات الأخيرة».

وأعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، متمنيًا المزيد والنجاح لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليظل عُرسًا عربيًّا جميلًا للكُتّاب والمفكرين والناشرين والقراء، ويزداد نجاحًا وتألقًا من عام إلى عام.

عقد المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.