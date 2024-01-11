بعد تطويرها.. افتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بأسوان

كتب- محمد شاكر:

افتتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تطويرها.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير صالات استقبال الزائرين وآليات بيع التذاكر الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

وأضاف الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أن صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو تعد الثانية التي يتم تطويرها حيث قامت الوزارة بتطوير وافتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد إدفو بأسوان في سبتمبر الماضي.

وأشار شريف إلى أن مشروع توسعة صالات استقبال الزائرين بالمعابد المصرية يهدف إلى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الزائرين وجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، بما يعمل على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن مساعد الوزير للتحول الرقمي كان قد قام على مدار اليومين الماضيين والوفد المرافق له من الأستاذة آلاء سمير مستشار الأمين العام للتحول الرقمى والمشرف العام على الادارة المركزيه لنظم المعلومات والتحول الرقمي ود. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بجولة لتفقد خدمات الزائرين في بعض المتاحف والمواقع الأثرية في كل من الأقصر، وإسنا، والكاب، وإدفو، وجبل السلسلة وكوم أمبو بأسوان. كما تم بدء تشغيل أول ماكينة خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمنطقة وادي الملوك.