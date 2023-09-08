"القومي للمرأة" يطلق مبادرة "دعم الشقيقات السودانيات"
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كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية مبادرة بعنوان "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس و السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة ووفد من السيدات من دولة السودان.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها باستضافة المجلس للشقيقات السودانيات للعمل على مساندتهن مؤكدة أن مصر هي بيتهن الثاني كما عبرت عن امنياتها أن تنعم السودان بالاستقرار في القريب العاجل.
وطالبت السفيرة منى عمر بإعداد ورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الشقيقات السودانيات للعمل على حلها مؤكدة أن التعليم جاء على رأس المطالب حيث سيبدأ عام دراسي جديد و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بالمراحل التعليمية المختلفة.
وتوجهت السيدات السودانيات بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على تقديم الدعم الكامل للسيدات السودانيات منذ بداية الأزمة بالسودان واستعرضن العقبات التى تواجههن.
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