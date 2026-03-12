إعلان

شوكت المصري عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية

كتب : محمد لطفي

07:36 م 12/03/2026

دكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون،

أصدرت الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بتكليف الدكتور شوكت نبيل المصري، بعمادة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية. وذلك بالقرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٦.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور شوكت المصري هو أستاذ بقسم النقد الأدبي بالقاهرة ورئيس للقسم بفرع الإسكندرية منذ عام ٢٠٢٣.

شوكت المصري المعهد العالي للنقد الفني الإسكندرية الدكتورة نبيلة حسن

