شوكت المصري عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية

أصدرت الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بتكليف الدكتور شوكت نبيل المصري، بعمادة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية. وذلك بالقرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٦.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور شوكت المصري هو أستاذ بقسم النقد الأدبي بالقاهرة ورئيس للقسم بفرع الإسكندرية منذ عام ٢٠٢٣.

