إعلان

خبير اقتصادي يوضح تفاصيل إطلاق أول صندوق ملكية خاصة للزراعة

كتب : حسن مرسي

07:49 م 12/03/2026

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن إطلاق أول صندوق ملكية خاصة مخصص للقطاع الزراعي في مصر يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التمويل، حيث ينتقل من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية إلى نموذج الشراكة والاستثمار المباشر، ما يوسع مصادر التمويل ويجلب خبرات إدارية واستثمارية متخصصة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": إن التمويل المصرفي للقطاع الزراعي لا يتجاوز 67 مليار جنيه من إجمالي 9.6 تريليون جنيه تمويلات البنوك، أي أقل من 1%، رغم مساهمة القطاع بنحو 11.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيغير الخريطة بتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية مرتبطة بالأمن الغذائي.

وأوضح أن الصندوق يجمع بين آليتي الملكية الخاصة التي تركز على الشركات القائمة والمستقرة لتطويرها وتوسيعها، ورأس المال المخاطر الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الري الحديث، التوريد الذكي، والمنصات الرقمية للتسويق الزراعي.

وأكد أن نموذج الشراكة يحمل المخاطر مع المستثمر بدلًا من تحميل المشروع أعباء فوائد ثابتة، ما يوفر مرونة أكبر، خاصة أن العائد في الزراعة غالبًا طويل الأجل بسبب التكاليف التأسيسية والفترات اللازمة لتحقيق الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يقلل المخاطر المناخية وتقلبات الأسعار والتشغيل والتسويق من خلال التنويع والإدارة المتخصصة.

ولفت إلى أن التوقيت مثالي في ظل التوترات الجيوسياسية، حيث يُعد الاقتصاد المصري الأكثر أمانًا في المنطقة، ويوفر الصندوق ثقة للمستثمرين من خلال الرقابة القانونية والإدارة المهنية، مضيفًا أن الاستثمار سيقلل فجوة التصنيع الزراعي (أكثر من 70% من الإنتاج يُباع خامًا)، ويعزز الخدمات اللوجستية والتخزين والتصدير.

وأشار إلى أن الصندوق سيخلق فرص عمل كبيرة ويوجه الاستثمارات نحو مشروعات الدولة مثل الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن دخول أدوات تمويلية حديثة سيحقق نتائج إيجابية في تعزيز الأمن الغذائي والنمو المستدام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد شوقي صندوق ملكية خاصة للزراعة الأمن الغذائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
تحذير للنساء في رمضان.. 5 علامات لـ النوبة القلبية الصامتة
رمضان ستايل

تحذير للنساء في رمضان.. 5 علامات لـ النوبة القلبية الصامتة
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"
دراما و تليفزيون

من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا