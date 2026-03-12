قام الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة عدد من مصابى القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حالياً بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وذلك عرفاناً وتقديراً لتضحياتهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته ، تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وبحسب بيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين ، كما أوصى بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الفائقة متمنياً لهم الشفاء العاجل ، كماحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

