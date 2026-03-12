إعلان

وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد

كتب : محمد سامي

01:58 م 12/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد
  • عرض 5 صورة
    وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد
  • عرض 5 صورة
    وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد
  • عرض 5 صورة
    وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمجمع الجلاء الطبي في يوم الشهيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة عدد من مصابى القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حالياً بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وذلك عرفاناً وتقديراً لتضحياتهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته ، تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وبحسب بيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين ، كما أوصى بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الفائقة متمنياً لهم الشفاء العاجل ، كماحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

اقرأ أيضاً:

بعد زيادة البنزين..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو

هل ستتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بزيادة البنزين؟

رئيس برلمانية حماة الوطن: نتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع الجلاء الطبي يوم الشهيد مصابي القوات المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
رياضة محلية

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
شئون عربية و دولية

كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب
دراما و تليفزيون

محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا