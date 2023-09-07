الجيزة: تحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية بمحيط المتحف الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري؛ في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية، وإبراز العناصر الجمالية بمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء استعدادا لافتتاحه.



وأشار راشد، إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد، ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله؛ لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه، والزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء الطالبية والهرم للوقوف على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.

وعاين المحافظ عددا من النماذج للعقارات التي تم طلائها ورفع كفاءتها، موجها رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الملاك للتعاون في رفع أية عناصر تلوث بصري من بروز ووصلات علي الجدران الخارجية للعقار ورفع أي مخلفات او مهملات أعلى الأسطح.

كما كلف المحافظ، رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها، وحل أي عقبات قد تواجههم، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبي الطريق الدائري بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف تلك الطرق.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال زراعة النخيل والأشجار ودعم المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه والتي تضمنت (طريق الفيوم - منطقة الرماية - مدخل شارع الجيش)، والمسطحات الخضراء، وأعمال اللاندسكيب الجاري تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.