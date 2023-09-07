العمل: عقود عمل لذوي همم بجنوب سيناء وتطبيق الحد الأدنى للأجور

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، في بيان صادر عنها، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع؛ في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وتطبيقا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملا فأكثر من ذوي الهمم.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في أرجاء المحافظ، ومؤكدا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.