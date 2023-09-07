الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

كتب- أحمد مسعد:

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفالية توزيع 3000 شتلة زيتون بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف مطر، وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة، والمهندس محمد رضا، رئيس محطة بحوث شمال سيناء، وشيرين التيهي، منسق حملة 100 مليون شجرة.

وأكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الفعاليات بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر 2030) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحي وهو ما تسعى إليه مؤسسات الدولة المصرية وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التي تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

وأشار إلى أن الدعم موزع كالتالي:

- 1000 شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة.

- 200 شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء.

- 500 شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد .

- 300 شتلة لمركز ومدينة رفح.

- 400 شتلة للمعاهد الأزهرية.

- 100 شتلة لمطرانية شمال سيناء.

- 500 شتلة لجامعة العريش.​