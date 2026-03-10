إعلان

وزير الخارجية: تحرك مكثف للحصول على تمويل ميسر لدعم الموازنة

كتب : محمد نصار

03:00 م 10/03/2026

بدر عبدالعاطي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تتحرك على مدار الساعة مع الشركاء الدوليين والدول الشقيقة، بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف الوزير: "نسعى لتحفيز ودفع هذه المؤسسات والدول لتوفير التمويل الميسر بسرعة لدعم الموازنة، بما يمكن مصر من التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء".

وتابع عبدالعاطي: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة الوصول إلى نتائج محددة في الحصول على التمويل الميسر لدعم الموازنة المصرية لمواجهة هذه الأزمة".


بدر عبدالعاطي المصريين بالخارج استهداف الدول العربية وزير الخارجية

