القومي للطفل يناقش خطورة الذكاء الاصطناعي بالحديقة الثقافية.. الجمعة

كتب- محمد شاكر:

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل، ندوة تحت عنوان "خطورة الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمان في التسوق الإلكتروني".

وذلك يوم الجمعة القادم 8 سبتمبر 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد، في الساعة السابعة مساء، يشارك فيها المخترع محمد طارق محمد العوضي 16 سنة، أحد العشرة المرشحين للمرحلة النهائية لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2021 فى مجال الابتكارات عن اختراع (الواقي الشخصي لفيروس كورونا)، والمخترع محمد سامح محمد الطويل 17 سنة محافظة المنوفية واختراع: (قارئ العين أو Eye Reader)، وهو مشروع يساعد مرضي الشلل الرباعي والنصفى فى التواصل عن طريق الغمزات.

يدير الصالون د. زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك في الندوة من المتخصصين المهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات وعضو لجنة الثقافية الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ومقررا الصالون: انجى مدثر، محمد عادل.

وعلى هامش الصالون يقدم فنانو الحديقة ضمن برنامج "أحلى إجازة" ورش وفقرات فنية متنوعة.

جدير بالذكر أن صالون المستقبل، ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهرياً بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.