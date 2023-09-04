قبل ما تسافر .. تعرف على الوجبات الخاصة خلال الرحلات الجوية وكيفية طلبها



كتب - محمد عبيد:

أصبح الآن من حقك أن تختار وجبتك المفضلة أثناء سفرك خاصة لو كانت الرحلة طويلة من القاهرة قد تستغرق أكثر من 5 ساعات ، أو في حال كان لك نظام تغذية معين أول لو كنت تعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري ، وبدأت شركات الطيران في الاهتمام بهذا الاتجاه كنوع من تحسين الخدمات وجذب الركاب.

ويرصد "مصراوي" قوائم الطعام الخاصة على مختلف شركات الطيران التي تقلع من مطار القاهرة الجوي.

أغلب شركات الطيران تقوم بتقديم الوجبات المعتادة والتي تحتوي علي لحوم أو دجاج أو سمك ، لكن من باب التغيير وجذب راكب جديد أصبح هناك وجبات خاصة علي أن يتم طلبها قبل الإقلاع بحوالي 48 ساعة حتي يتم تجهيزها .

وتؤكد شركات الطيران من خلال مواقعها علي شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الإجتماعي علي أن وجباتها المعتادة على متن الرحلات هي "حـلال" ، وقد تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلاميه فيما يتعلق بالغذاء ، وبالنسبة للركاب الذين لديهم احتياجات غذائية خاضعة لقيود معينة يتم تقديم الوجبات الخاصة الآتية :

• وجبات ساخنة لمرضى السكري

وهى صحية وخالية من السكر - المعلومات الغذائية متوفرة

• الوجبات الهندوسية

وجبات خالية من اللحوم البقري ومنتجاتها، و قد تحتوى على دجاج/ اسماك او ماكولات بحرية

• وجبات المأكولات البحرية

مكونة من السمك أو أنواع أخرى المأكولات البحرية فقط

• وجبات ذات الدهون المنخفضة والملح الخفيف

• وجبات خاصة للركاب الذين لديهم مشاكل تتعلق بالقلب وارتفاع ضغط الدم

• الأطفال الرضع تحت سن 2

وجبات الأطفال الرضع لينة وسهلة المضغ ، وربما تشمل أطعمة على شكل أصابع

• الوجبات النباتية

لاتحتوى على أي نوع من أنواع اللحوم

• حساسية ضد أنواع معينة من الطعام

ليس بمقدور شركات الطيران أن تضمن تقديم وجبات أساسية ووجبات سريعة خالية تمامًا من بقايا المكسّرات أو أي مسببات للحساسية. ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة منشآت الإنتاج التي تتعامل معها والتي قد تستخدم مثل هذه المكونات.

وتوصي شركات الطيران جميع المسافرين الذين لديهم احتياجات أغذية معيّنة أنه لا يمكن أن تلبي إلا أن تكون خاضعة لقوانين الأمان والقوانين المحلية.