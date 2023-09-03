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BBC

ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

10:48 م الأحد 03 سبتمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية على النحو التالي:

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الطقس الأرصاد الرطوبة درجات الحرارة

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