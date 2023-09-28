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BBC

حريق في أحد المحلات بالموسكي وتحرك عاجل من الحي

05:39 م الخميس 28 سبتمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
  • عرض 6 صورة
    حريق في أحد المحلات بالموسكي
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كتب- محمد نصار:
أعلن حي الموسكي السيطره على حريق نشب في تمام الساعة الرابعة صباحا بمحل بالدور الأرضي بشارع المزين.

وقال الحي، في بيان، إنه تمت السيطرة على الحريق في وجود الحماية المدنية بالتعاون مع رئاسة الحي حيث انتقل اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، وسكرتير الحي وإدارة المتابعة الميدانية بالحي لمكان الحريق إلى أن تم السيطرة عليه والتأكد من عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

وتم استدعاء مهندسي منطقة الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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الموسكي حريق محل اخماد حريق حي الموسكي

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