حريق في أحد المحلات بالموسكي وتحرك عاجل من الحي

كتب- محمد نصار:

أعلن حي الموسكي السيطره على حريق نشب في تمام الساعة الرابعة صباحا بمحل بالدور الأرضي بشارع المزين.

وقال الحي، في بيان، إنه تمت السيطرة على الحريق في وجود الحماية المدنية بالتعاون مع رئاسة الحي حيث انتقل اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، وسكرتير الحي وإدارة المتابعة الميدانية بالحي لمكان الحريق إلى أن تم السيطرة عليه والتأكد من عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

وتم استدعاء مهندسي منطقة الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.