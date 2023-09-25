إعلان

BBC

السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة المولد النبوي الشريف

05:03 م الإثنين 25 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الإثنين، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه ليسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هدي البشرية رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أدعو الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بالمزيد من الرخاء والرقى والازدهار.

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي المولد النبوي الشريف السيسى أبناء مصر بالخارج

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024 - مستندات