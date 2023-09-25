25 ألف وحدة.. مي عبدالحميد: الإسكان الأخضر يوفر 50% من الطاقة
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- إسلام فاروق:
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق مكلف بتنفيذ مليون وحدة سكنية منذ 2014.
وأضافت عبدالحميد في تصريحات على هامش مؤتمر الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، إنه تم تنفيذ 649 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة.
وذكرت أن 211 ألف وحدة سكنية في مراحل الإنشاء حاليا، كما يوحد أكثر من 500 ألف وحدة تم تسليمهم للمواطنين، لافته إلى أن عمليات البناء تتم وفقا لطلبات المواطنين.
وأكدت أنه في إحدى السنوات تم بناء 150 ألف وحدة سكنية.
وتابعت: الإسكان الأخضر يوفر في استهلاك الطاقة من 25 إلى 50% بجانب تقليل النفايات الصلبة وانبعاثات الكربون، ويتم حاليا تنفيذ 25 ألف وحدة ضمن الإسكان الأخضر.
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