تكلفة تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع بجميع أنواعه

كتب - مصراوي:

يبحث الكثير من المواطنين عن تكلفة تركيب العداد الكودي، بالتزامن مع توجه وزارة الكهرباء في التوسع في تركيب هذا النوع من العدادات، وإلغاء العدادات القديمة.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، القيمة المالية لتركيب عداد الكهرباء الأحادي، بـ 1247 جنيهًا، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين، وقيمة عداد الكهرباء الثلاثي بـ 1547 جنيهًا، و 285 جنيهًا مصروفات تركيب العداد.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أن طرق تسجيل الشكاوى تكون من خلال الاتصال على الرقم 01000549020، أو الأرقام التالية:

رقم التواصل مع طوارئ الكهرباء قطاع وسط البحيرة

- العنوان: شارع الجيش – الهداية – دمنهور

- التليفون: 3313592 045

- الفاكس: 3336453 045

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع شمال البحيرة

- العنوان: العكريشة – كفر الدوار

- التليفون: 2234328 045.

- الفاكس: 2218514 045.

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع جنوب البحيرة والسادات

- العنوان: مدينة السادات بجوار جهاز التعمير

- التليفون: 2608322 048

- الفاكس: 2601834 048

أرقام التواصل باعطال الكهرباء قطاع شمال النوبارية

- العنوان: ك 71 مدينة النوبارية بجوار قسم الشرطة

- التليفون: 2632215 045

- الفاكس: 2632205 045

أرقام التواصل باعطال الكهرباء قطاع مطروح والساحل الشمالي

- العنوان: شارع عمر افندى بجوار السينما الصيفي

- التليفون: 4930343 046

- الفاكس: 4934132 046