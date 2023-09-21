أجواء لطيفة وظهور السحب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الجمعة، حيث يسوده طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أنه متوقع ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة والعظمى 24 والوجه البحري 33 و24 والسواحل الشمالية الغربية 30 و22 والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 31 و25.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 و27 وشمال الصعيد 35 و23 وجنوب الصعيد 38 و25.