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BBC

السيسي يوافق على قرض بـ400 مليون دولار من البنك الدولي

11:16 ص الخميس 21 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض بشأن تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وحمل القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2023، وتضمن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الدولي تطوير خط لوجستيات

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