السيسي يوافق على قرض بـ400 مليون دولار من البنك الدولي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض بشأن تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وحمل القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2023، وتضمن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار.​