احتفالا بالمولد النبوي.. نبيلة مكرم تغني أناشيد دينية في الغورية "فيديو"

كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزيرة الهجرة السابقة، السفيرة نبيلة مكرم، فيديو لها في أثناء مشاركتها بالغناء في احتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته فرقة نور النبي للإنشاد الديني، حيث غنَّت مع "أصلي له تحير عقلي تدابيره.. بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره".

وكتبت "مكرم" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": أناشيد دينية بترفع روحك في سماء الغورية، ومن محبتهم يجاملوك بتراتيل معزية.. ربنا واحد بتشرق شمسه علينا كلنا، وبيفكرنا كل يوم بمحبته لينا، علشان كده بأصليله.. بتحير عقلي تدابيره، بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره.

وحضر الاحتفالية أيضًا سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي ومستشار محافظ البنك المركزي لميس نجم وأعضاء بمؤسسة فاهم للدعم النفسي وبعض الفنانين.

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