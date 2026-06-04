وزير الصحة عن التأمين الصحي الشامل في المنيا: لن نقبل بأنصاف الحلول

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الوزارة لتعزيز التواصل مع ممثلي الشعب ومتابعة احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به النواب في نقل مطالب المواطنين ومشكلاتهم، مشددًا على حرص الوزارة على سرعة دراسة الطلبات والمقترحات المقدمة والعمل على تنفيذ ما يلزم منها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التموينية والتجارية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب استعراض احتياجات بعض المنشآت التموينية ومقترحات تستهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مع التنسيق الفوري مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للبت فيها والرد عليها في أسرع وقت، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية.

كما أكد وزير التموين استمرار عقد هذه اللقاءات بصورة منتظمة، انطلاقًا من نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.