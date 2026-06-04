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صور.. محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الجديدة لتطوير ترعة وطريق المريوطية

كتب : أحمد العش

08:12 م 04/06/2026
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    محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الجديدة لتطوير ترعة وطريق المريوطية (4)
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    محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الجديدة لتطوير ترعة وطريق المريوطية (2)
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، الموقع المقرر لتنفيذ المرحلة الجديدة من أعمال تطوير ترعة وطريق المريوطية وذلك خلال جولة للمحافظ صباح اليوم بنطاق حي الهرم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال تشمل المنطقة الواقعة بين كوبرى المنشية ومدخل كرداسة بطول 2.25 كم، والتى تستهدف المحافظة من خلالها إستكمال نموذج التطوير الحضارى الذى شهدته المراحل السابقة من المشروع.

محافظ الجيزة: ممشى حضاري وطرق جديدة ضمن تطوير المريوطية

أشار "الأنصاري" إلى أنه من المقرر أن تتضمن الأعمال تدبيش حوض الترعة وإنشاء ممشى حضاري على جانبيها ومد طريق يتكون من حارتين على كل ضفة من ضفاف الترعة لصنع محور مروري متكامل لخدمة حركة السيارات المتنقلة بين الطريق الدائري ومناطق الرماية وحي الهرم من جهة ومناطق كرداسة والمدن الجديدة الواقعة بنطاق المحافظة من جهة أخرى.

وأضاف أن المشروع سيشمل توفير ساحات إنتظار ومواقف حضارية لمنع الإنتظار العشوائي والقضاء على التجمعات غير المخططة لسيارات السرفيس، إلى جانب عدد من المناطق الإستثمارية لتوفير عائد دورى لتأمين مخصصات الصيانة والتطوير، مؤكدًا أن المشروع من شأنه تحسين الحركة المرورية وتطوير المرافق بالمناطق الواقعة بنطاقه.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال التطوير لبدء التنفيذ وتكثيف الجهود للإلتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء.

متابعة أعمال التطوير الجارية بممشى المنصورية السياحي

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال التطوير الجارية بممشى المنصورية السياحي بمنطقة كفر الجبل نطاق حي الهرم، والتي تشهد توسعًا بأعمال التجميل والتحسين وتركيب الأكشاك الإستثمارية الحضارية أعلى عدد من القطاعات.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس حي الهرم بتحقيق أعلى المعايير الحضارية لتنفيذ الأعمال، دون تجاوز القدرات الإستيعابية لعرض الممشى مراعاةً للمواقع الأثرية والمقاصد السياحية الواقع بنطاقها، وحركة المرور المارة بها.

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