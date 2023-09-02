لأول مرة منذ الحرب.. سوريا تشارك بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



أعلنت وزارة الأوقاف، قائمة المشاركين في المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد يومي 9 و10 سبتمبر بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني".

وأعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبد الستار، في المؤتمر من خلال بحث يلقيه بعنوان "ضوابط الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني".

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تشارك فيها سوريا في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منذ اندلاع الأحداث السورية.

وتعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد قليل، مؤتمرا تحضيريا لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.​