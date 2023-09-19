مسابقة وظائف التنمية المحلية.. الشروط والتفاصيل وموعد التقديم

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من الأحد الماضي 17 سبتمبر 2023 في تلقي طلبات شغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg,

ويستمر التقديم لمدة شهر كامل بداية من الأحد 17/9/2023 حتى يوم الاثنين 16/10/2023.

الوظائف المطلوبة

- سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

- سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس حي المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

الشروط

- الحصول على مؤهل عالي مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6.