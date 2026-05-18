الصحة العالمية تُكرم هبة السويدي تقديرًا لمسيرتها في رعاية مرضى الحروق

كتب : أحمد جمعة

04:09 م 18/05/2026

كرمت منظمة الصحة العالمية، الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بمنحها جائزة المدير العام للمنظمة عن مجمل إنجازاتها في رعاية مرضى الحروق.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ممثلين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وبحسب بيان لإدارة المستشفى، يُعد هذا التكريم انعكاسًا للتحول الجذري الذي أحدثته مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في منظومة رعاية الحروق، بداية من رفع معدلات النجاة في الحالات الحرجة التي تستقبلها المستشفى من 20% إلى 84%، وصولًا إلى خفض معدلات الإعاقة المستديمة الناتجة عن حالات الحروق إلى 10%.

كما تُعد المستشفى الأولى في إجراء عمليات زراعة الجلد الطبيعي، بما يعكس ريادتها في تبني أحدث الممارسات الطبية المتخصصة.

وفي تعليقها على هذا التكريم، أكدت الدكتورة هبة السويدي أن هذا التكريم الدولي يعكس أن مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تسير على الطريق الصحيح، وأن جهودها أصبحت محل تقدير على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة: "هذا التقدير يشجعنا على الاستمرار في أداء دورنا الإنساني، ويعزز التزامنا بتقديم رعاية متكاملة تليق بمصابي الحروق، إيمانًا بأن حق المريض في العلاج الكريم هو مسؤولية إنسانية قبل أن يكون واجبًا طبيًا، وهو ما نعمل عليه من خلال شراكات حقيقية تهدف إلى إنقاذ الحياة وإعادة الأمل من جديد".

