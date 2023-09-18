برامج ديجيتال على "فيسبوك" ورؤساء جدد.. تغييرات وسائل الإعلام خلال أغسطس وسبتمبر



كتب- إسلام لطفي:

تشهد الخريطة الإعلامية في مصر بعض التغييرات والتطوير، تمثلت في تغيير بعض رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات، واستحداث بعض القنوات برامج ديجيتال.

وخلال شهر أغسطس الماضي، عيَّنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة قنوات DMC، والدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيسًا لقطاع الصحف بالشركة، علاوة على تعيين الصحفي مصطفى عمار رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن.

وقررت الشركة المتحدة تعيين عماد ربيع، رئيسًا لقطاع الإنتاج للدراما، وعلا الشافعي، مديراً للمحتوى الدرامي بالشركة ورئيسة لجريدة وموقع اليوم السابع والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسًا لمجلس الإدارة وعبدالفتاح مصطفى رئيسًا تنفيذيًا للراديو ٩٠٩٠.

وخلال الإثنين 21 أغسطس، أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي أحمد أبو زيد، نائبًا لرئيس قناة القاهرة الإخبارية وشادي شاش نائبًا لرئيس قناة إكسترا نيوز.

كما قرر تعيين دعاء جاد الحق، نائبًا لرئيس قناة إكسترا لايف والدكتور محمد سعيد محفوظ، رئيسًا لمركز تدريب القنوات الإخبارية والدكتورة داليا عبد الرحيم، مساعدًا لرئيس القطاع لمف الإسلام السياسي.