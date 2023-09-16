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BBC

السيسي: لا أحد سيوقفنا عن تغيير حياتنا إلى الأفضل

02:15 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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بني سويف (أ ش أ)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لا أحد سيوقفهم عن الطريق الذي نسلكه لتغيير حياة أهالينا إلى الأفضل رغم الظروف الصعبة.

وقال الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال حوار مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف وحياة كريمة، إن كل ما تم إنجازه في إطار مبادرة "حياة كريمة" بفضل المتطوعين من الشباب والشابات، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاز هذه الأعمال.

ووجه الرئيس السيسي تحية خاصة لإحدى الفتيات من المتطوعات من الأطفال، حيث دعاها إلى الوقوف بجانبه وقبّل رأسها؛ لأنها كانت تبكي فرحًا لرؤية الرئيس السيسي.​

هذا المحتوى من

Asha

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بني سويف عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف

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