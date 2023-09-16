السيسي: لا أحد سيوقفنا عن تغيير حياتنا إلى الأفضل

بني سويف (أ ش أ)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لا أحد سيوقفهم عن الطريق الذي نسلكه لتغيير حياة أهالينا إلى الأفضل رغم الظروف الصعبة.

وقال الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال حوار مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف وحياة كريمة، إن كل ما تم إنجازه في إطار مبادرة "حياة كريمة" بفضل المتطوعين من الشباب والشابات، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاز هذه الأعمال.

ووجه الرئيس السيسي تحية خاصة لإحدى الفتيات من المتطوعات من الأطفال، حيث دعاها إلى الوقوف بجانبه وقبّل رأسها؛ لأنها كانت تبكي فرحًا لرؤية الرئيس السيسي.​