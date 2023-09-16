آخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي



كتب- محمد أبو بكر:

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، حيث قررت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، والذي بموجبه تم تقديم التوقيت في البلاد بمقدار 60 دقيقة.

ويوضح "مصراوي" موعد انتهاء التطبيق الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي 2023

ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 وانتهاء التوقيت الصيفي، مع بداية دخول فصل الخريف، إذ سيكون الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023، والتي توافق 27 أكتوبر 2023.

وبحلول الجمعة 27 أكتوبر 2023، سيكون التطبيق الصيفي استمر 6 أشهر، كما أنه من المتوقع انتهاء فصل الصيف فلكياً يوم 22 سبتمبر 2023، وتبدأ بعدها درجات الحرارة بالاعتدال تدريجياً، مع بداية فصل الخريف.

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