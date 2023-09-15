إعلان

BBC

طقس مستقر الفترة المقبلة.. "الأرصاد" تُعلن انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على مصر

09:11 م الجمعة 15 سبتمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ:
قالت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن تأثير العاصفة (دانيال) على أنحاء البلاد قد انتهى بسلام، دون أن يترك أي آثار سلبية، حيث بدأ الطقس في الاستقرار اعتبارا من أمس الخميس.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع استمرار الحالة المستقرة للطقس خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا بدايات، الأسبوع الماضي، وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، وأن العاصفة قد فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك كان تأثيرها مختلفًا تمامًا على الأراضي المصرية، على نحو أخف بكثير.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

العاصفة دانيال الطقس الأرصاد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

شبورة ونشاط للرياح..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت