طقس مستقر الفترة المقبلة.. "الأرصاد" تُعلن انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على مصر
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أ ش أ:
قالت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن تأثير العاصفة (دانيال) على أنحاء البلاد قد انتهى بسلام، دون أن يترك أي آثار سلبية، حيث بدأ الطقس في الاستقرار اعتبارا من أمس الخميس.
وأضافت عضو هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع استمرار الحالة المستقرة للطقس خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا بدايات، الأسبوع الماضي، وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، وأن العاصفة قد فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك كان تأثيرها مختلفًا تمامًا على الأراضي المصرية، على نحو أخف بكثير.
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