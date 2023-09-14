رئيس الوزراء يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين

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كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين G20، والتي استضافتها مدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 9 إلى 10 من شهر سبتمبر الجاري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى كلمة الرئيس التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، والتي حملت عددًا من الرسائل المهمة، حيث جاءت لتؤكد دور مجموعة العشرين لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأشار الرئيس في كلمته إلى أهمية دفع التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وتسريع تنفيذ أجندة التنمية بها وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، مثمنا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الكلمة حملت عدة رسائل قوية حول أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وأن يضطلع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس أكد في كلمته استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، في إطار مواجهة أزمة الغذاء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات الجانبية التي عقدها الرئيس على هامش انعقاد القمة مع عدد من الرؤساء وكبار المسئولين.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها مطلع الأسبوع الجاري لتفقد الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ومشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها، فضلًا عن تفقده الهوية البصرية للطريق الدائري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تُحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بهما.​