أول تعليق من البيئة على شكاوى انتشار رائحة غريبة في الهواء

كتب- محمد نصار:

تصوير نادر نبيل:

أكد مصدر مطلع بوزارة البيئة أن الوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن انتشار رائحة غير مألوفة في الهواء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم ترصد شكاوى خاصة بانتشار رائحة غريبة في الهواء.

جاء ذلك ردا على انتشار بعض الشكاوى من المواطنين بشأن انتشار رائحة غير معتادة في الهواء.

ورجح المصدر في حالة صحة هذه الشكاوى أن تكون بسبب العاصفة أمس بما أنها كانت مثيرة للرمال والأتربة أمس ومستمر تأثيرها حتى صباح اليوم.

وأشار إلى أن العاصفة أثرت وحدث انخفاض عام لمستوى جودة الهواء في معظم المواقع على مستوى الدلتا والقاهرة الكبرى.

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