إعلان

عمرو أديب: انتقاد الرئيس السيسي لعدم الرد على الصحفيين أمر مستفز

كتب : حسن مرسي

10:36 م 24/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الأوروبية في قبرص، رغم ما تردد عن مقاطعته.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الشرع نظر للرئيس السيسي وتحدث معه.

وأضاف الإعلامي أن الصحفي الذي نادى على الرئيس السيسي داخل القمة كان قليل الأدب، والرئيس ليس لعيب كرة يرد على كل من يناديه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن مصر تستضيف ملايين الوافدين الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم دون دعم مادي خارجي محدود.

وتابع أن مصر تتطلع إلى شراكة متكاملة مع أوروبا في ملف الهجرة تشمل دعم فرص العمل والتنمية وبناء القدرات.

وشدد عمرو أديب على أن الرئيس السيسي شايل شيلة تقيلة وما حدش بيساعد مصر في هذا الملف، داعيا إلى التعاون لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب قمة قبرص الرئيس السيسي الرئيس الشرع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

