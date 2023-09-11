تطبيق الحد الأدنى للأجور.. العمل: عقود جديدة لذوي الهمم بجنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

وأضاف أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة اليوم الاثنين، أنه تم الاطمئنان على كل العقود التي جرى تسليمها، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من 1وي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأكد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت؛ للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملا فأكثر من ذوي الهمم.