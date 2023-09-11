اليوم.. العاصفة دانيال تصل مصر والأرصاد: موجة من عدم الاستقرار تضرب البلاد

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس، والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمد الـ 72 ساعة القادمة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي: بعد أن وصلت العاصفة دانيال الأراضي الليبية أمس تتجه الآن إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد خاصة بمناطق السلوم وسيوة ومطروح وتصل إلى الإسكندرية مساء اليوم.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

وأكدت أن الأمطار الرعدية التي تتواجد على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة غدا الثلاثاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء.

وأشارت إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما علي الأراضي المصرية.

اقرأ أيضًا:

بأسعار جديدة.. الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: حملة ضبطية قضائية على الشقق المخالفة بالعاشر من رمضان