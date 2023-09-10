حدث ليلاً| تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة.. وتطورات زلزال المغرب

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رئيس الوزراء أثنى على أداء الأثريين ووضعهم المعروضات داخل المتحف المصري الكبير، وذلك عقب جولته التفقدية للمتحف المصري الكبير.

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هل مصر معرضة لزلزال كما حدث بالمغرب؟.. البحوث الفلكية توضح

أكد الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، إن الزلزال بعيد تماما عن الأراضي المصرية، ولا يوجد أي خطورة، مشيرا إلى أن أقرب نقطة للزلزال من الأراضي المصرية نحو 3 آلاف و200 كيلو، والمسافة بعيدة تماما.

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مصطفى وزيري: يكشف موعد إفتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: أنه تم الأنتهاء من كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل.

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السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين

تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

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نقابة القراء تكشف تفاصيل اعتذار الملحن أحمد حجازي بعد تلاوة القرآن على ألحان العود

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم على اعتذار الملحن أحمد حجازي عقب تلاوته للقرآن الكريم على أنغام العود، قائلا :اتصل أحمد حجازي بي منذ يومين بعد القبض عليه والأفراج عنه وأخبرني بتقديم الاعتذار لي، وأخبرته أن الاعتذار للقرآن والمسلمين».

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وزير المالية: سددنا التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين ماليين

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

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تضم واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، السبت، شبه جزيرة ميناهاسا شمالي إندونيسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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حصيلة جديدة لزلزال المغرب.. ارتفاع عدد القتلى إلى 1305 ضحايا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر وقتل مئات الأشخاص وألحق أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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"نحن في غنى عن مساعدتكم".. البرهان ينتقد الاتحاد الإفريقي

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السبت أنه "في غنى" عن مساعدة الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلّ للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أودى بأكثر من سبعة آلاف شخص في زهاء خمسة أشهر.

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العالقون تحت الأنقاض.. إلى متى يصمد الناجون بعد وقوع زلزال؟

تتركز جهود فرق الانقاذ على الإسراع في الوصول الى المصابين والعالقين تحت الانقاص لإنقاذ حياتهم عند وقوع الزلازل.

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"رأينا الموت".. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها المغاربة بعد الزلزال المدمر

ليلة مرعبة عاشها المغاربة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. صور ومقاطع فيديو وعبارات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حجم الذعر والألم الذي خلفته الكارثة في نفوس المغاربة. فكيف مرت هذه الليلة عليهم؟

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