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BBC

ارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة على أغلب الأنحاء

12:38 م الجمعة 01 سبتمبر 2023
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    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
  • عرض 7 صورة
    انخفاض درجات الحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم طقس أجواءه حارة ورطبة نهاراً، معتدلة ورطبة ليلاً، ويكون السحب غائم جزئي، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

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ارتفاع نسب الرطوبة الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح رطوبة أمطار أتربة

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