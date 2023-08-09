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BBC

الأرصاد: متوسط الحرارة في يوليو 2023 الأعلى عالميًا عن أي شهر

09:31 م الأربعاء 09 أغسطس 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 رسميًا هو الأعلى على الإطلاق عن أي شهر.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن شهر يوليو ٢٠٢٣ أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ( ​​1991-2020 ) لشهر يوليو، مشيرا إلى أنه لم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية، ولكن درجات حرارة سطح البحر أيضا.

وأشارت إلى أن المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر استمر في الارتفاع، منذ أبريل ٢٠٢٣، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو ٢٠٢٣.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن طقس الخميس سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الحوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة

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