متحف لمحبي آل البيت.. صور ترصد ترميم وتطوير مسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار

التقطت عدسة "مصراوي" صور ترصد أعمال التطوير والتحديث التي تمت بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم، بحضور سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

يأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مساجد وأضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي تشمل مساجد "الإمام الحسين رضي الله عنه، والسيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، والسيدة سُكَينة، والسيدة حورية فى بنى سويف، سيدنا على زين العابدين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والسيد أحمد البدوى بطنطا"، لتصير متحفا مفتوحا لمحبي آل البيت.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تشهد أكبر عملية تطوير لمنطقة "رحاب آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم"، وتجديد شباب وجه القاهرة الحضاري والتاريخي، وتحظى تلك المواقع باهتمام بالغ من القيادة السياسية.

وِأشار إلى أن أعمال التطوير تمتد من سور مجرى العيون والفسطاط والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومصر القديمة والحسين والسيدة زينب وشارع الأشراف "بقيع مصر"، لاستعادة المظهر الحضاري والقيمة التاريخية لتلك المواقع، الشاهدة على عبق التاريخ وأصالة وجمال القاهرة ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة التي شرفت العاصمة بافتتاح فخامة الرئيس لها برفقة سلطان طائفة البهرة هو مصدر فخر لمحافظة القاهرة التي شهدت خلال 9 سنوات طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات لاسيما قطاع إحياء تراث القاهرة واستعادة قيمتها العظيمة على خريطة السياحة العالمية، فالقاهرة تضم على أرضها درر من كنوز العمارة الإسلامية التي تميزها عن سائر عواصم العالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت تطوير مقصورة المسجد، والضريح والمنطقة المحيطة، وكذلك رفع كفاءة الميدان وكافة الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية له، فضلا عن تحسين صورة الهوية البصرية عن طريق زيادة المسطحات الخضراء وترميم كافة المباني المحيطة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ومسجد الظاهر بيبرس و الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطويرها تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم ( رضي الله عنها ) .

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين و مسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد و بجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.

وقال وزير الأوقاف:"نقول شكرا للرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.