رغم إعلان رحيله.. قرار جديد من مرتضى منصور داخل نادي الزمالك

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، إن مرتضى منصور، رئيس النادي الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي، اجتمع مساء أمس السبت مع أعضاء مجلس الإدارة في منزله، وقرر تعيين محمود خالد، مدير الشئون القانونية، قائما بأعمال المدير التنفيذي للنادي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك، رغم إعلان مرتضى منصور، الرحيل بشكل نهائي عن نادي الزمالك، وترك الأمور لمجلس الإدارة، وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

كان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، ناشد أعضاء مجلس الإدارة، ضرورة تقديم استقالة جماعية وترك النادي ومنح الفرصة لأشخاص آخرين للخروج من الأزمة المالية الحالية.

يذكر أن منصبي رئيس ونائب رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي شاغرين بعد عزل مرتضى منصور، في انتظار عقد انتخابات جديدة خلال شهر أكتوبر القادم.​