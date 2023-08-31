أسرار تذاع لأول مرة.. الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف تفاصيل جديدة عن حياته غدًا
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الإعلامية إيمان أبو طالب، أنَّ الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، يكشف أسرارًا وكواليس تُذاع لأوَّل مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام، مساء غدٍ الجمعة.
وذكرت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ "الكرداني" سيكون ضيفًا في برنامجها "بالخط العريض" الذي تُقدِّمه عبر شاشة قناة الحياة.
وأشارت إلى اعترافه بمعاناته من الوحدة حاليَّا، بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلًا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا.
ولفتت إلى سرده تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر" و"بانوراما مصرية"، علاوة على حديثه عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.
وأوضحت أنه سيسرد تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
-
أحدث الاكسسوارات الرجالية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 13 جنيها.. أسعار الأدوات المدرسية لعام دراسي جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الأحذية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: