أسرار تذاع لأول مرة.. الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف تفاصيل جديدة عن حياته غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الإعلامية إيمان أبو طالب، أنَّ الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، يكشف أسرارًا وكواليس تُذاع لأوَّل مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام، مساء غدٍ الجمعة.

وذكرت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ "الكرداني" سيكون ضيفًا في برنامجها "بالخط العريض" الذي تُقدِّمه عبر شاشة قناة الحياة.

وأشارت إلى اعترافه بمعاناته من الوحدة حاليَّا، بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلًا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا.

ولفتت إلى سرده تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر" و"بانوراما مصرية"، علاوة على حديثه عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.

وأوضحت أنه سيسرد تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.