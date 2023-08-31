ارتفاع الحرارة وشبورة في الصباح.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي.. ماذا دار في اللقاء؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، من اليوم الخميس وحتى الخميس المقبل.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما أوضحت أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وارتفاع الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.