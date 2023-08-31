إعلان

BBC

ارتفاع الحرارة وشبورة في الصباح.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 31 أغسطس 2023
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار.
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، من اليوم الخميس وحتى الخميس المقبل.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما أوضحت أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وارتفاع الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

3

سوق مصراوى

طقس حار حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية القاهرة الكبري شبورة مائية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث ليلا| ظهور القمر الأزرق في سماء مصر والعالم.. وكوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر الآن في سماء مصر.. فرصة نادرة لمشاهدة القمر الأزرق العملاق بالعين المجردة