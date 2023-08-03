المحسوسة بالقاهرة 38.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس اليوم الخميس على مختلف المناطق ودرجات الحرارة العظمى والمحسوسة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس اليوم حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبوسمبل - بحيرة ناصر) مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الظل على بعض مناطق الجمهورية، تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية. ​