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نقل موقف العاشر الجديد "السلام".. نائب المحافظ يكشف مدة التطوير

12:55 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مدة تطوير موقف العاشر الجديد "السلام" بعد نقله من موقعه الحالي بشكل مؤقت.

وقال صابر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مدة تطوير موقف العاشر الجديد "السلام" تبلغ 8 أشهر حتى انتهاء أعمال التنفيذ.

ونقلت محافظة القاهرة موقف العاشر الجديد "السلام" بحي السلام أول من مقره الحالي إلى مكان جديد بشارع الخميرة.

ومن المقرر إعادة العمل بالموقف في مقره الحالي مجددا بعد انتهاء أعمال التطوير والتي تستهدف تحويله إلى موقف متعدد الطوابق.

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