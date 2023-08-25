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نقابة المحامين تبحث تذليل العقبات المهنية أمام المحاميات

06:14 م الجمعة 25 أغسطس 2023

نقابة المحامين تبحث تذليل العقبات المهنية أمام الم

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كتب- إسلام لطفي:

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة مقررتها فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، لقاءً تشاوريًا عن الحقوق والمعوقات التي تواجه المحامية في مجال عملها.

وأسفر اللقاء عن بعض التوصيات التي تتضمن الحلول المطلوبة والأعمال، التي تساعد على تذليل العقبات التى تواجه المحاميات أثناء آداء عملهن.

وتطرق اللقاء إلى وجود مقترح بمناقشة مدونة السلوك المهني لتفعيلها وانتهت مناقشات اللقاء إلى وجوب وضع آليات لتلافي العقبات المهنية التي تواجه المحاميات في الفرعيات على مستوى الجمهورية.

وعقد اللقاء بحضور محاميات من القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الجيزة وطنطا والمنيا وأسوان.

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نقابة المحامين فاطمة الزهراء غنيم جمعية الحقوقيات المصريات

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