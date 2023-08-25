تصدى بشجاعة للمخربين.. برلماني يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الإنجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة حقيقية للقيادة السياسية على اجتثاث الإرهاب من جذوره.

وأعلن "سويلم"، تأييده ودعمه المطلق لترشح الرئيس، في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الجميع لا ينسى دوره الوطني الكبير، عندما حمل كفنه علي يده وتصدي لجماعات الشر، التي أرادة هدم واستقرار مؤسسات الدولة.

وأوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وكل هذه الانجازات هى الظهير الشعبى الكبير للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.